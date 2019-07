FW Menden: Kellerbrand in Schwitten

Menden (ots) –

Am Samstagmittag rückte die Feuerwehr Menden in den Ortsteil

Schwitten aus, hier war ein Kellerbrand gemeldet worden, zwei

Personen sollten sich noch im Gebäude befinden. Zum Glück bestätigte

sich die Meldung der eingeschlossenen Personen nicht, sie hatten das

Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen können,

mussten aber zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht werden. Die

Einsatzkräfte bekämpften derweil den Brand im Kellerbereich des in

die Grundschule integrierten Wohnbereichs. Hier hatte eine Kühltruhe

Feuer gefangen und sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Durch das

Feuer wurde eine Wasserleitung beschädigt, deshalb musste die

Zugangstür der Grundschule aufgebrochen werden, um den

Hauptwasserhahn zu sperren.

Wegen des ursprünglichen Einsatzstichwortes „Menschenrettung“

wurden die 60 Einsatzkräfte der Einheiten Feuerwache, Schwitten,

Bösperde und Halingen mittels Sirene zum Einsatz gerufen. Das

Ordnungsamt der Stadt Menden sowie die Polizei und der

Bereitschaftsdienst waren ebenfalls vor Ort.

