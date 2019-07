POL-MI: Unfallfahrerin verstorben

Petershagen-Maaslingen (ots) – Die 34-jährige Unfallfahrerin, die

am 10.07.2019, 17:46 Uhr, an dem schweren Verkehrsunfall in 32469

Petershagen, L770/Maaslingen, beteiligt war, erlag gestern ihren

schwersten Verletzungen. Sie kollidierte mit einem entgegen kommenden

Kraftomnibus. Siehe dazu auch Pressemeldung der Kreispolizeibehörde

Minden-Lübbecke vom 10.07.2019. Die Ermittlungen hinsichtlich der

genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke

Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0

E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Minden-Lübbecke | Publiziert durch presseportal.de.