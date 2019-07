LPI-NDH: Unfall an Tankstellenausfahrt

Sondershausen (ots) – Am 13.07.2019 gegen 10:10 Uhr verließ der

Fahrer eines Pkw Nissan das Gelände der BFT-Tankstelle am Jechaer Weg

in Sondershausen und bog nach links auf den Jachaer Weg in Richtung

Sondershausen auf. Hierbei beachtete er nicht die

Vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines Pkw Maruti, welche den Jechaer

Weg aus Richtung Berka kommend in Richtung Sondershausen befuhr. Es

kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Personen wurden nicht

verletzt, an den Fahrzeugen kam es zu einem Gesamtschaden in Höhe von

zirka 3000,00 Euro.

