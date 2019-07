FW Tönisvorst: Leuchtende Kinderaugen beim Aktionstag der freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst, LZ St. Tönis

Tönisvorst (ots) –

Am heutigen Samstag, 13.Juli 2019 startet mit dem großen

Aktionstag der freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst, LZ St. Tönis der

Kinderferienspaß in Tönisvorst. Viele leuchtende Kinderaugen sind

beim laufendem Programm der ehrenamtlichen Kameraden zu beobachten.

Bis 16 Uhr läuft der Aktionstag noch an der Feuerwache St. Tönis an

der Mühlenstraße.

Sowohl für Groß – als auch für Klein – wird viel geboten. Mehrere

Schauübungen finden statt. Gasbrand, 3-teiliger Löschangriff der

Jugendfeuerwehr, technische Hilfeleistung und vieles mehr bietet viel

Spannung und Abwechslung.

Das DRK und Jugendrotkreuz unterstützen die freiwilligen

Feuerwehrkameraden mit einem Rettungswagen und zeigen Grundlagen der

ersten Hilfe.

Das Feuerwehr-Ausbildungszentrum NRW zeigt Erstmaßnahmen beim

Zimmerbrand und ein Rauchgaszelt steht auch zum Erkunden bereit.

Zusätzlich bietet das Kuchenbuffet, der überdimensionale

Sandkasten und eine riesige Carrerabahn viel Unterhaltung für die

ganze Familie.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

UBM Sebastian Röttges

Mobil: 0160/90105814

http://feuerwehrtoenisvorst.de/

www.lzvorst.de

