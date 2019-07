POL-DH: #Verstoß Waffenrecht in Syke; #Kokainfund in Okel; #Arbeitsunfall in Bruchhausen-Vilsen; #Diebstahl in Kirchweyhe; #Unfallflucht in Dreye

Diepholz (ots) – Polizei Syke

Syke – Führen eines Einhandmessers Am Freitag, dem 12.07.2019, um

10:45 Uhr, kam ein Syker (männlich, 47 Jahre) auf die Dienststelle,

um den Verlust seines Personalausweises anzuzeigen. Im Rahmen der

Aufnahme fällt dem Polizeibeamten auf, dass der Mann verbotenerweise

ein Einhandmesser (Klappmesser mit Öffnungshilfe an der Klinge) in

einer dafür vorgesehenen Gürteltasche mit sich führt. Das Messer wird

sichergestellt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Okel – Auffinden von Betäubungsmitteln bei Kontrolle Am Freitag,

dem 12.07.2019, um 17:45 Uhr, wurde ein 21jähriger Radfahrer aus Okel

im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Im

Zuge der Kontrolle wurden 5 Konsumeinheiten mit einem weißen Pulver

aufgefunden. Der Okeler gab anschließend an, dass es sich dabei um

Kokain handele. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

Bruchhausen-Vilsen – Arbeitsunfall Am Freitag, dem 12.07.2019, um

10:10 Uhr, ist 35jähriger Mann aus Hoya beim Verladen von Betonteilen

auf einen landwirtschaftlichen Anhänger ausgerutscht und vom Anhänger

gefallen. Dabei fielen ihm einige Betonteile auf den Fuß. Der Mann

wurde anschließend in einKrankenhaus gebracht. Er habe dabei

vermutlich keine schwerwiegenderen Verletzungen davongetragen.

Polizei Weyhe

Zeugen gesucht! Gelddiebstahl aus dem Kirchweyher Döner

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangte ein unbekannter

Täter in die Räumlichkeiten des Kirchweyher Dönergeschäftes in der

Bahnhofstraße und entwendete die Tageseinnahmen im mittleren

dreistelligen Bereich aus der Kasse. Sachdienliche Hinweise zur

Ergreifung des Täters nimmt die Polizei in Weyhe unter der Rufnummer

0421/80660 entgegen.

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr -Verursacher flüchtig-

Am Freitagmorgen befuhr ein 50-jähriger Weyher mit seinem Pkw die

Südumgehung Dreye in Fahrtrtg. Bremen. Unmittelbar vor der Einmündung

Löwenhof kam ihm ein Lkw-Fahrer entgegen, der mit seinem Lkw auf die

Fahrspur des Weyhers geriet. In der Folge kam es zur Kollision der

Seitenspiegel beider Fahrzeuge, woraufhin der Lkw-Fahrer seine Fahrt

fortsetzte. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in

Weyhe unter der Rufnummer 0421/80660 zu melden.

Schadenshöhe: ca. 200 Euro

Polizei Diepholz und Polizei Sulingen

– keine Meldungen –

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Diepholz | Publiziert durch presseportal.de.