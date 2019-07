POL-MA: Reilingen/BAB 6: Auffahrunfall mit 4 verletzten Personen

Reilingen/BAB 6 (ots) – Vier Verletzte und beträchtlicher

Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Freitagnachmittag

auf der A 6 bei Reilingen. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer war gegen 16

Uhr auf dem linken Fahrstreifen der A 6 in Richtung Heilbronn

unterwegs. Zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem

Autobahnkreuz Walldorf musste er verkehrsbedingt bis zum Stillstand

abbremsen. Die nachfolgende 41-jährige Audi-Fahrerin konnte noch

rechtzeitig bremsen, der hinter dieser fahrende 18-Jährige kam mit

seinem Seat jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den

Audi auf. In der Folge schob er diesen gegen den BMW. Dabei erlitten

die Beifahrerin im Seat sowie beide Insassen im Audi leichte

Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Auch der Fahrer des BMW wurde vorsorglich in ein Krankenhaus

eingeliefert, konnte nach eingehender Untersuchung jedoch wieder

entlassen werden.

Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden

wird auf über 15.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen waren bis 17.30

Uhr der linke und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Es ergaben sich

hierdurch vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.

