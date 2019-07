POL-MA: Dielheim-Horrenberg/Rhein- Neckar-Kreis: Einbruch in Ortschaftshaus – Polizei sucht Zeugen

Dielheim-Horrenberg/Rhein- Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit

zwischen Donnerstag, 11. Juli und Freitag, 12. Juli brachen

unbekannte Täter in das Ortschaftshaus in Horrenberg ein. Die

Einbrecher gelangten über einen Grünstreifen am Leimbach zur

Rückseite des Gebäudes in der Mühlstraße. Sie kletterten über einen

Holzstoß zu einem Toilettenfenster, das sie einschlugen und

schließlich mit brachialer Gewalt herausrissen. Nachdem sie in das

Gebäude eingestiegen waren, brachen sie im Treppenhaus zwei

Metalltüren zu den Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr auf.

Auch die Holztür zum dortigen Kindergarten, die Tür zu den Räumen des

Musikvereins sowie zum Seminarraum der Feuerwehr wurden aufgebrochen.

In allen Räumen wurden Schränke und Schubladen durchsucht. In den

Räumen der Feuerwehr ließen die Täter einen Geldbeuten mit einer

geringen Bargeldmenge mitgehen. Der entstandene Sachschaden wird auf

rund 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

