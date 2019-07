POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine verletzte Person und

beträchtlicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am

Freitagvormittag auf der L 594 bei Wiesloch. Eine 47-jährige Frau war

kurz nach 9 Uhr mit ihrem Nissan auf der L 594 von Wiesloch in

Richtung Frauenweiler unterwegs. In Höhe der Einmündung zur

Hauptstraße geriet aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr

und stieß mit einem 41-jährigen VW-Fahrer zusammen, der an der roten

Ampel stand und nach links in die Hauptstraße abbiegen wollte. Die

Fahrerin des Nissan erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort

durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Die beiden Autos waren so

stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden musste. Der

Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.

