POL-VIE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Viersen-Dülken

Viersen-Dülken (ots) – Am Samstag, 13. Juli 2019, gegen 10:08 Uhr,

befuhr eine 74jährige Frau aus Viersen die Waldnieler Straße aus

Dülken kommend in Fahrtrichtung Waldniel. In Höhe der Hausnummer 50

wollte die Dame mit ihrem PKW nach rechts abbiegen und die Zufahrt zu

einem dortigen Bauernladen nutzen. Da diese aber von einem anderen

PKW blockiert war, musste sie verkehrsbedingt auf der Waldnieler

Straße halten. Dies erkannte ein 34jähriger Mann aus Viersen zu spät

und fuhr auf den stehenden PKW auf. Hierbei verletzte sich dieser

schwer. Die Fahrerin wurde nur leicht verletzt. Beide wurden mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hier verblieb der

Mann zur stationären Behandlung, während die Frau nach ambulanter

Behandlung entlassen wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit, wurden durch Angehörige zur Seite geschoben. Zur

Unfallaufnahme musste die Waldnieler Straße komplett für eine Stunde

gesperrt werden. / fd (835)

