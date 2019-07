POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz, Samstag, 13.07.2019

Landkreise Verden u. Osterholz (ots) – Zweimal Fahrt unter

Rauschmitteleinfluss (Oyten) Beamte der Autobahnpolizei Langwedel

konnten in der Nacht von Freitag auf Samstag gleich zwei dänische

Autofahrer aus dem Verkehr ziehen, die unter Drogeneinfluss ihr

Fahrzeug geführt hatten. Zunächst wurde gegen 23:20 Uhr auf der A1 in

Fahrtrichtung Hamburg im Bereich Oyten ein 20-jähriger Mann

angehalten. Bei der Kontrolle zeigte er Auffälligkeiten und ein

durchgeführter Drogenvortest ergab eine Beeinflussung von THC. Die

Folge war eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der

Weiterfahrt. Außerdem musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von

775,-EUR entrichten. Das gleiche geschah einem 29-jährigen Dänen, der

um 03:25 Uhr auf der A1 einer Kontrolle unterzogen wurde. Auch bei

diesem wurde eine Drogenbeeinflussung festgestellt, eine Blutprobe

entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Wie der 20-jährige musste er

ebenfalls eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Versuchter Einbruch Schwanewede – In der Nacht zu Freitag kommt es

im Brucher Weg in Schwanewede-Aschwarden zu einem versuchten

Einbruchdiebstahl. Nach bisherigen Feststellungen versucht der

unbekannte Täter die Scheibe der Eingangstür aufzuhebeln. Als dieser

Versuch scheitert, entfacht der Täter im Vorraum des

Eingangsbereiches ein kleines Feuer und verlässt anschließend den

Tatort. Am Gebäude selbst entsteht kein Schaden.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten Achim.Ein 26-jähriger Pkw

Fahrer aus Thedinghausen befuhr am 12.07.2019, 21.02 Uhr in Achim die

Margarete-Steiff-Allee aus Richtung des Kreisel kommend und

schneidete hierbei eine Kurve, worauf es mit dem entgegenkommenden

Pkw einer 52-jährigen aus Langwedel zu einem Zusammenstoß kam. Beide

Fahrer wurden verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in

Höhe von ca. 7000,-Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

– Wache –

Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Verden / Osterholz | Publiziert durch presseportal.de.