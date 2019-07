POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall; Diesel-Diebstahl

Aalen (ots) – Gaildorf – Unfallflucht

Am Freitag zwischen 10:45 Uhr und 15:30 Uhr wurde ein in der

Schmiedstraße abgestellter PKW Audi durch ein unbekanntes Fahrzeug an

der linken vorderen Fahrzeugecke beschädigt. Der Unfallverursacher

entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen

Schaden von etwa 2.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem

Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Schwäbisch Hall (0791/400-0) in Verbindung zu setzen.

Satteldorf – Dieseldiebstahl

Am Donnerstag zwischen 22:50 Uhr und 23:15 Uhr wurde von zwei

Sattelzügen, die sich auf dem Gelände einer Transportfirma in der

Dieselstraße befanden, Diesel im Gesamtwert von etwa 1.700 Euro aus

den Kraftstofftanks abgezapft. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge,

müssen die Täter mit einem Scania-Sattelzug zum Tatort gekommen sein.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, und eventuell Hinweise zu dem gesuchten Sattelzug

geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim

unter der Rufnummer (07951/480-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Aalen | Publiziert durch presseportal.de.