POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 13.07.2019

Aurich/Wittmund (ots) – Altkreis Aurich

Briefkasten beschädigt

Großefehn – Durch einen unbekannten Täter wurde ein aus

Granitplatten gefertigter Briefkasten augenscheinlich mutwillig

beschädigt. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Donnerstagabend

auf Freitagmorgen und fand in der Straße Süderwieke Süd in Großefehn

statt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Taxi-Fahrer angegriffen

Aurich – Am Samstagmorgen, gegen 06:20 Uhr, stieg ein 23jähriger

Auricher im Bereich der Popenser Straße in ein Taxi. Während der

Fahrt begann der Fahrtgast plötzlich, den 45jährigen Taxi-Fahrer zu

beleidigen und griff ihm mehrfach ins Lenkrad. Der Taxi-Fahrer konnte

die Angriffe abwehren und steuerte sein Fahrzeug zur Auricher

Polizeidienststelle. Dort konnte der 23jährige Angreifer überwältig

und der Gewahrsamszelle zugeführt werden. Er stand nicht unerheblich

unter Alkoholeinfluss. Entsprechende Strafverfahren wurden

eingeleitet.

PKW beschädigt

Aurich – Am Freitag, in der Zeit von 06:45 Uhr bis 13:45 Uhr,

wurde ein PKW der Marke Nissan am Georgswall in Aurich abgestellt. In

diesem Zeitraum schlug ein unbekannter Täter die Fahrerscheibe ein.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Eingangstür beschädigt

Aurich – Unbekannte Täter betraten in der Zeit von

Donnerstagmittag bis Freitagabend ein Grundstück im Hoheberger Weg in

Aurich. Sie beschädigten die Glasfüllung der Eingangstür und rissen

einen Briefkasten des unbewohnten Einfamilienhauses ab. Zeugen melden

sich bitte bei der Polizei.

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Südbrookmerland – Eine 18jährige Frau aus Südbrookmerland befuhr

mit ihrem VW Polo die Westvictorburer Straße (K 115) in

Südbrookmerland in Richtung Victorbur. Im Fahrzeug befand sich ein

15jähriges Mädchen. Dem VW entgegen kam eine 53jährige Frau aus

Upgant-Schott mit ihrem Opel. Im Einmündungsbereich der K 115 und der

Straße „Alter Postweg“ bog die 18jährige Frau nach links ab und

übersah vermutlich die Opel-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider

Fahrzeuge. Alle drei Personen wurden leicht verletzt in umliegende

Krankenhäuser verbracht. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und

mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Auch die

Feuerwehr war im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.

Altkreis Norden

Außenspiegel entwendet

Norden – In der Zeit von Donnerstag, 22:00 Uhr bis Freitag, 07:00

Uhr, wurde von einem Klein-LKW der rechte Außenspiegel entwendet. Der

unbekannte Täter löste die Befestigungsschrauben und montierte den

Außenspiegel ab. Der LKW stand in Norden auf dem Parkplatz an der

Pottbackerslohne.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rechtsupweg – Am Freitagvormittag, gegen 11:15 Uhr, wurde die

Polizei zu einer verunreinigten Fahrbahn in die Kienholzstraße in

Rechtsupweg gerufen. Hier war bei einem PKW die Ölwanne beschädigt

worden, so dass Öl ausgelaufen war. Im Rahmen der

Sachverhaltsaufnahme nahmen die eingesetzten Beamten deutlichen

Alkoholgeruch in der Atemluft des verantwortlichen Fahrzeugführers

wahr. Ein Test ergab einen Wert von 0,96 Promille. Eine Blutentnahme

wurde daraufhin durchgeführt und eine Anzeige gefertigt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Coldinne – Am 13.07.2019, gegen 05:10 Uhr, kam es in Coldinne zu

einem Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer befuhr die Coldinner Straße

in Richtung Südarle, als er unmittelbar vor einer Rechtskurve nach

links von der Fahrbahn abkam. Er streifte mit dem hinteren linken

Reifen einen Straßenbaum, drehte sich und prallte mit der

Beifahrerseite gegen einen Baum. Bei der Unfallaufnahme stellten die

Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol

stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,39 Promille. Eine Blutentnahme

wurde daraufhin durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Landkreis Wittmund

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Esens – Ein 24-Jähriger aus Burhafe fuhr am Freitag, gegen 19:15

Uhr, mit seinem Pkw in Esens auf der Wittmunder Straße in Richtung

Stedesdorf. Der vor ihm fahrende 43jährige Fahrer eines Transporters

entschließt sich kurz nach der dortigen Kreuzung zu wenden. Dies

bemerkt der 24jährige zu spät und fährt auf. Ein durchgeführter

Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Dies hatte eine

Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheines und die

Einleitung eines Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

zur Folge. Die beteiligten Personen wurden nicht verletzt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit verletzten Personen

Esens – Am Samstagmorgen, gegen 02:25 Uhr, fuhr in Esens auf dem

Radweg an der Bahnhofstraße eine 52-jährige Frau aus Stedesdorf mit

ihrem Pedelec in Richtung Bahnhof. Da ein Fußgänger etwas auf den

Radweg geriet, wich die Radfahrerin aus und stieß gegen einen am

Fahrbahnrand abgestellten Transporter. Die Radfahrerin, sowie eine

25-jährige Fußgängerin werden dadurch leicht verletzt. Bei der

Unfallaufnahme wird festgestellt, dass die Radfahrerin nicht

unerheblich alkoholisiert ist. Einen Vortest verweigert sie.

Daraufhin wird eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger

Körperverletzung eingeleitet.

Sachbeschädigung an Pkw

Wittmund – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in

Wittmund in der Straße Im Schnepel zu einer Sachbeschädigung an einem

dort geparkten Chevrolet. Beide hintere Reifen waren luftleer. Eine

nähere Untersuchung muss noch ergeben, ob es Einstichstellen gibt

oder durch Öffnen der Ventile die Luft entweichen konnte.

Verstoß Tierschutzgesetz

Stedesdorf – Am Freitagmorgen wurde beobachtet, wie ein Mann in

Stedesdorf seinen Hund vor dem Haus mit einer Holzlatte schlägt und

mit den Füßen tritt. Nachdem ein Gespräch vor Ort keine Einigung

bringt, wird bei der Polizei Anzeige erstattet. Die Ermittlungen

hierzu dauern an.

