FW Grevenbroich: Lagerhallenbrand in Grevenbroich – Feuerwehr mit Großaufgebot zwölf Stunden lang im Einsatz

Am Freitagnachmittag, 12.07.2019, kam es im Grevenbroicher

Ortsteil Kapellen zu einem ausgedehnten Lagerhallebrand. Das Objekt

eines Tischlereibetriebs an der Philipp-Reis-Straße hatte aus bislang

ungeklärten Gründen gegen kurz nach 16 Uhr Feuer gefangen. Verletzt

wurde niemand.

Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle, war eine meterhohe

schwarze Rauchsäule zu erkennen. Auf der Kreisleitstelle in Neuss

gingen zeitgleich mehr als 30 Notrufe ein. Beim Eintreffen der ersten

Kräfte stand die 30×60 Meter große Halle im Vollbrand. „Wir haben

bereits auf der Anfahrt weitere Kräfte alarmiert. Zunächst war

unklar, ob sich alle Mitarbeiter in Sicherheit befanden“, schildert

Einsatzleiter Michael Wolff. Nach kurzer Zeit konnte allerdings

Entwarnung gegeben werden. Alle Personen hatten die Halle rechtzeitig

verlassen.

Zur Brandbekämpfung und zum Schutz eines angrenzenden Strommasts

und einer weiteren Halle wurden insgesamt vier B-Rohre, vier C-Rohre

und zwei Wenderohre eingesetzt. Eine weitere Drehleiter, sowie eine

Messeinheit wurden von der Feuerwehr Neuss angefordert. Die Feuerwehr

Jüchen unterstützte den Einsatz mit einer Drohne. Zudem waren

Kreisbrandmeister Norbert Lange und sein Stellvertreter Heinz-Dieter

Abels im Einsatz.

Die Feuerwehr Neuss führte im betroffenen Bereich

Schadstoffmessungen durch. Durch das Landesamt für Natur, Umwelt und

Verbraucherschutz NRW (LANUV) wurden diese Messungen noch weiter

ausgeführt. „Durch die hohe Rauchausbreitung und große Thermik

regneten etwa 20-30 Zentimeter große und rund 4 Zentimeter dicke

Partikel auf ein großes Gebiet in Kapellen nieder“, erklärt Michael

Wolff. Das Ordnungsamt ließ noch in der Nacht Spielplätze im Bereich

Kapellen sperren und verteilte zahlreiche Informationen und

Handlungsanweisungen zur weiteren Vorgehensweise. Weiterhin wurde die

Bevölkerung großflächig per Radiodurchsagen und über die Warn-App

„NiNA“ gewarnt.

Aufgrund der massiven Rauchausbreitung wurden in der Anfangsphase

alle Häuser am Kerbelweg und am Kamillenweg evakuiert. Am späten

Freitagabend konnten die Bewohner, unter der Auflage Fenster und

Türen geschlossen zu halten, ihre Häuser wieder betreten. Da die

Holzkonstruktion der Halle durch die enorme Brandausbreitung im

Verlauf einstürzte, wurde das eigentliche Brandgut unter dem

Hallendach begraben. Durch das Technische Hilfswerk wurde das Dach

und Wandteile entfernt, um alle Glutnester zu erreichen. „Dadurch zog

sich der Einsatz bis tief in die Nacht“, sagt Wolff. Im Einsatz

befanden sich die Einheiten Stadtmitte, Wevelinghoven,

Gustorf-Gindorf, Kapellen, Hemmerden und die Hauptamtliche Wache der

Feuerwehr Grevenbroich. Die Einheit Frimmersdorf/Neurath stellte von

der Feuerwache im Industriegebiet-Ost den Grundschutz für das

Stadtgebiet sicher. Unterstützt wurden die Grevenbroicher Florianer

von Unterstützungskräfte aus Neuss, Jüchen und durch das THW.

Insgesamt waren rund 110 Einsatzkräfte bis etwa 03.30 Uhr am

Samstagmorgen im Einsatz. Zur Schadenshöhe und Brandursache kann

derzeit keine Auskunft gegeben werden. Weitere Informationen zum

Umgang mit den niedergegangen Partikeln, sind der Pressemitteilung

der Stadt Grevenbroich zu entnehmen.

Pressemitteilung der Stadt Grevenbroich: Sehr geehrte Damen und

Herren, wir bitten um Veröffentlichung der folgenden

Medienmitteilung: Am gestrigen 12.07.2019 kam es im Gewerbegebiet

Kapellen gegen 15:30 Uhr zu einem Lagerhallenbrand mit teils

erheblicher Rauchentwicklung und im Weiteren auch Ascheflug Richtung

Süd-Osten. Die Aschepartikel werden derzeit vorsorglich vom

Landesumweltamt (LANUV) untersucht. Mit einem Ergebnis ist nicht vor

kommenden Mittwoch zu rechnen. Aufgrund der allgemeinen

Lageeinschätzung ist derzeit nicht von einer konkreten Gefährdung

auszugehen. Das LANUV rat indes dazu, etwaige Ascherückstände auf

Privatflächen wie folgt zu entfernen: Steinflächen sind zu kehren

Rasenflächen sind zu mähen Verschmutze Gegenstände können mit Wasser

abgespritzt und gereinigt werden Bei Sandflächen ist die obere

Sandschicht (ca. 5-10 cm) abzutragen Die Aschepartikel sollten mit

normalen Garten- oder Einweghandschuhen aufgenommen und im Restmüll

entsorgt werden. Etwaig verschmutze Pkws sollten in der Waschanlage

gereinigt werden. Dies betrifft in der Hauptsache das angrenzende

Wohngebiet. Stadt bzw. Stadtbetriebe werden bei den öffentlichen

Flächen ebenso vorgehen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen am Samstag

zur Verfügung. Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen Stephan Renner

Stadt Grevenbroich, Pressesprecher

