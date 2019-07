POL-REK: 190713-3: Geschwindigkeitsmessstation durch Brand beschädigt- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) –

Unbekannte haben in der Nacht auf den 22. Juni (Samstag) den

Starenkasten an der Landesstraße (L) 361 beschädigt.

Gegen 04:45 Uhr stellten Polizeibeamte den bereits erloschenen

Brand an der Geschwindigkeitsmessstation an der L 361 zwischen Horrem

und Sindorf festgestellt. Die Anlage ist bereits seit mehreren Jahren

in Betrieb.

Die Anlage wurde gewaltsam geöffnet. Offenbar hatten die

Unbekannten Brandbeschleuniger benutzt und die Anlage in Brand

gesetzt. Das Innere der Anlage wurde dabei stark beschädigt. Der

entstandene Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen führt die Ermittlungen und

sucht Zeugen, die Verdächtiges in diesem Bereich bemerkten. Hinweise

nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02233/ 52-0 entgegen. (wp)

