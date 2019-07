POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Kusel (ots) – In der Zeit zwischen dem 11.07. und dem 12.07.2019

beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem

Fahrzeug einen auf dem Parkplatz des Hela Baumarktes in der

Industriestraße abgestellten Mercedes von grauer Farbe an der linken,

hinteren Stoßstangenseite.

