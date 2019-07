POL-MTK: Tägliche Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, 13.07.2019 (Zie.)

Hofheim (ots) – Einbruch in Rathaus

Hofheim am Taunus, Chinonplatz 2, Samstag, 13.07.2019, 01:25 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter gelangte vermutlich über ein

geöffnetes rückwärtiges Bürofenster in das Rathaus in Hofheim am

Taunus. Anschließend durchsuchte und durchwühlte er mehrere Büros im

Erdgeschoss des Gebäudes. Um in die einzelnen Büros zu gelangen,

brach er mehrere Zwischentüren auf und beschädigte diese teilweise

erheblich.

Der Täter wurde von einem Zeugen gesehen und wird wie folgt

beschrieben:

– männlich

– junges Erscheinungsbild, ca. 20 Jahre alt

– schwarze Baseballmütze, heller Kapuzenpullover, dunkle Hose

Trotz unverzüglich eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen gelang es

dem Täter unerkannt zu fliehen.

Zum vermeintlichen Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht

werden. Auch der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht

abschließend beziffert werden.

Die gefertigte Strafanzeige wird bei der Kriminalpolizei in

Hofheim am Taunus bearbeitet. Sofern Sie Zeuge der Tat waren, oder

sachdienliche Hinweise geben können, teilen Sie bitte ihre

Erkenntnisse mit der Polizei in Hofheim am Taunus. Die Telefonnummer

lautet: 06192 / 2079 – 0.

Hochheimer Weinfest – Jugendlicher bricht Verkaufsstände auf

Hochheim am Main, Wintergasse, Samstag, 13.07.2019, 03:30 Uhr

Zum oben genannten Zeitpunkt brach ein augenscheinlich

jugendlicher Täter insgesamt drei Verkaufsstände auf dem Gelände des

Hochheimer Weinfestes auf. Der Täter wurde bei seiner letzten

Tatausführung von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter überrascht und

flüchtete unerkannt und ohne Beute in die angrenzenden Weinberge.

Der Sicherheitsdienstmitarbeiter beschrieb den Täter wie folgt:

– männlich

– dünne Statur

– seitlich abrasierte Haare

– etwa 15 Jahre alt

– trug eine schwarze Kapuzenjacke und helle Jeans

Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurden an zwei Ständen Beschädigungen

festgestellt und dokumentiert.

Die gefertigte Strafanzeige wird bei der Kriminalpolizei in

Hofheim bearbeitet. Sofern Sie sachdienliche Hinweise zur Tat oder

Täter geben können, teilen Sie diese bitte dort mit. Die

Telefonnummer der Polizei in Hofheim lautet: 06192 / 2079 – 0.

Fahrradfahrer verursacht einen Unfall – Unfallgegner leicht

verletzt

Hofheim am Taunus, Rheingaustraße / Floßwaldstraße, Freitag,

12.07.2019, 16:30 Uhr

Ein 16-jähriger Hofheimer befuhr mit seinem Fahrrad die

Rheingaustraße in Richtung Innenstadt und beabsichtigte auf Höhe der

Floßwaldstraße nach links in diese einzubiegen. Er begann mit seinem

Abbiegevorgang ohne dieses deutlich und rechtzeitig anzuzeigen und

auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dadurch kam es zu einer

seitlichen Kollision mit einem nachfolgenden Kleinkraftrad. Der

ebenfalls 16-jährige Kradfahrer stürzte dadurch und verletzte sich

leicht am rechten Bein. Eine Erstversorgung durch hinzugerufen

Rettungskräfte lehnte der Verletzte ab. An seinem Kleinkraftrad

entstand Sachschaden, der auf etwa 500 EUR geschätzt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus – Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: PD Main-Taunus – Polizeipräsidium Westhessen | Publiziert durch presseportal.de.