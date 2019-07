FW-HEI: A23: Gefahrguttransporter stürzt Autobahnböschung hinab und überschlägt sich – Feuerwehren über 17 Stunden im Einsatz – Abschlussbericht

Dithmarschen (ots) –

Schafstedt – Am Freitag morgen (12.07.2019), kurz vor sechs Uhr

wurde die Schafstedter Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der A23

in Höhe Schafstedt alarmiert. Ein mit 35.000 Litern Kraftstoff

beladener Tanklastwagen war von der Fahrbahn abgekommen und eine 15 m

hohe Böschung hinabgestürzt. Der Feuerwehreinsatz dauerte über 17

Stunden und stellte die 140 Einsatzkräfte vor eine große

Herausforderung. Die Autobahn A23 wurde für die Dauer des Einsatzes

in beide Richtungen voll gesperrt.

Nach dem die ersten Einsatzkräfte der Schafstedter Feuerwehr an

dem Unfallort, direkt hinter der Autobahnbrücke über den

Nord-Ostsee-Kanal eintrafen, bot sich den ehrenamtlichen Helfern ein

dramatisches Bild. Ein mit 35.000 Litern Kraftstoffen voll beladener

Tanklastwagen durchbrach die Leitplanke und stürzte die 15 m hohe

Böschung der Fahrbahn hinunter. Der LKW überschlug sich dabei und

blieb auf der Fahrerseite liegen. Die Ladung des Tanklastwagens

beinhaltete neben Diesel auch weitere brennbare und hochentzündliche

Stoffe wie Superbenzin und E10. Zunächst galt es für die Feuerwehr

den Fahrzeugführer aus einer Zwangslage zu befreien. Bei dem

Überschlag wurde das Führerhaus des LKWs so stark deformiert, dass

sich der Fahrer nicht selbst befreien konnte. Da der Fahrer

ansprechbar war und nach Absprache mit dem Notarzt keine

lebensgefährlichen Verletzungen vorlagen, wurde eine sogenannte

patientenschonende Rettung durch die Feuerwehr durchgeführt. Aufgrund

der schlechten Zugänglichkeit für die Rettungskräfte konnte die

Rettung erst nach drei Stunden abgeschlossen und der Fahrzeugführer

dem Rettungsdienst übergeben werden. Nach ersten Rückmeldungen an die

Einsatzleitung ist der Fahrzeugführer mit leichten Verletzungen davon

gekommen. Die Bergung des Tanklastwagens stellte die Einsatzkräfte

vor eine weitere Herausforderung. Durch das Gewicht der Ladung konnte

dieser nicht einfach aufgerichtet und angehoben werden. Daher wurde

unter Absprache mit dem Umweltamt, Fachberatern des Löschzuges

Gefahrgut Kreis Dithmarschen und Steinburg sowie des Industrieparks

Covestro aus Brunsbüttel und der Raffinerie Heide zunächst versucht,

die Betriebsstoffe abzupumpen. Dies gelang nicht, da es aufgrund der

Lage des LKWs keinen geeigneten Zugang gab. Bei den ersten

Pumpversuchen trat hierdurch eine geringe Menge des geladenen Mediums

aus, weshalb der Pumpvorgang abgebrochen werden musste. Im weiteren

Verlauf des Einsatzes wurde mit zwei Schwerlastkränen zunächst die

Zugmaschine geborgen und anschließend der Tankauflieger versucht

aufzurichten, um über die Domdeckel als Zugang das Medium abzupumpen.

Bei dem Versuch den Tankauflieger aufzurichten gelang es dem

Bergungsunternehmen letztendlich auch den voll gefüllten

Tankauflieger zu bergen und auf die Fahrbahn zu heben. Ein sicheres

Abpumpen der Flüssigkeiten konnte somit vorgenommen werden. Während

des gesamten Bergungsvorganges wurde durch die Feuerwehr der

Brandschutz sichergestellt. Um die eingesetzten

Atemschutzgeräteträger bei dem 17-stündigen Einsatz regelmäßig

austauschen zu können, wurde die Feuerwehrbereitschaft des Kreises

Dithmarschen gegen 15:00 Uhr dem Einsatz zugeführt. Für die Umwelt

und die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung. Die

letzten Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten um 23:00 Uhr von der

Einsatzstelle ab und übergaben diese der Polizei. Für die Dauer des

Feuerwehreinsatzes blieb die Autobahn in beide Richtungen voll

gesperrt. Die Fahrtrichtung Heide wurde nach der Bergung gegen 23:00

Uhr wieder Frei gegeben

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen

Pressewart

Ole Kröger

Mobil: 01520-8538343

E-Mail: pressesprecher@kfv-hei.de

http://www.kfv-hei.de/startseite.html

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen | Publiziert durch presseportal.de.