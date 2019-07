LPI-NDH: Unfallflucht

Bad Frankenhausen (ots) – Am Freitag den 12.07.2019 kam es in der

Zeit von zirka 13:05 Uhr bis 13:10 Uhr in Bad Frankenhausen, in der

Straße Am Teichfeld Höhe Hausnummer 77, zu einer

Verkehrsunfallflucht. Das Postauto, ein VW Transporter, der hier

zuständigen Zustellerin wurde vor der Hausnummer 77 zwecks

Postzustellung kurzzeitig abgestellt. Als die Zustellerin nach

Auslieferung der Post (zirka 5 Minuten) zu ihrem Dienstfahrzeug

zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung der hinteren Stoßstange

fest. Hinweise zum Verursache wurden am Fahrzeug nicht hinterlassen.

Am Fahrzeug kam es zu einem Schaden in Höhe von zirka 500,00 Euro.

Zeugenhinweise zu einem möglichen Verursacher nimmt die

Polizeistation Artern – Tel. 03466/3610 oder die Polizeiinspektion

Sondershausen Tel. – 03632/6610 entgegen.

