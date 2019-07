POL-PDLU: Taschendiebe in der Fußgängerzone

Frankenthal (ots) –

Am 12.07.2019 wurde einer 64-jährigen Frankenthalerin gegen 12

Uhr, während eines Einkaufsbummels in einem Bekleidungsgeschäft in

der Speyererstraße, der Geldbeutel samt Bargeld und zahlreichen

Dokumenten, aus dem mitgeführten Einkaufskorb entwendet.

Im selben Zeitraum kam es zu einem weiteren Geldbeuteldiebstahl in

der Wormserstraße, bei welchem eine 84-jährige Dame ihre Handtasche

in einem Trolley mitführte. Als die Dame ihren Einkauf an der Kasse

des Bekleidungsgeschäftes bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl

ihrer gesamten Handtasche samt Geldbeutel und Mobiltelefon. Hinweise

auf den oder die Täter sind bisher nicht bekannt. Ältere Menschen

werden immer wieder Opfer von Diebstählen und Betrügereien, da sie

von Tätern oftmals als leichte „Beute“ angesehen werden. Bitte

beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben

zu schützen:

– Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in

verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. –

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. –

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. – Legen Sie

Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder

Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. – Hängen

Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei

der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und

stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen

können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben – Ihre Polizei Frankenthal.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der

Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der

Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können

auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei

übermittelt werden.

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

PHK Seitz

Telefon: 06233-313-3103 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Ludwigshafen | Publiziert durch presseportal.de.