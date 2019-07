POL-PDLD: Verkehrsunfall

Hainfeld (ots) –

2 Pkw-Fahrerinnen befuhren am 12.07.2019 gegen 11:20 Uhr

hintereinander eine Straße in Hainfeld. Die erste wollte nach rechts

in eine Hofeinfahrt abbiegen und wählte dazu einen weiten Bogen. Die

zweite missachtete den Abbiegevorgang und fuhr mit der Front in die

hintere rechte Fahrzeugseite der abbiegenden Fahrerin. An beiden Pkw

entstand ein recht hoher Sachschaden von geschätzten 10.000EUR.

