POL-PDLD: verdächtige Personen im Industriering

Edenkoben (ots) –

Ein aufmerksamer Mitteiler meldete am 13.07.2019 gegen 03:25 Uhr 3

verdächtige Personen im Industriering, die in dortige Büsche gegangen

und mit Latten auf diese eingeschlagen hätten. Anschließend seien die

Personen in einen Van gestiegen und davon gefahren. Der Mitteiler

habe befürchtet, dass diese Personen dort geparkte Lkw beschädigt

haben könnten. Eine Absuche des Nahbereichs nach den Personen verlief

negativ. An den geparkten Lkw konnte augenscheinlich ebenfalls kein

Schaden festgestellt

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323-955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Landau | Publiziert durch presseportal.de.