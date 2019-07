POL-OE: Betrunkener Autofahrer verletzt sich bei Unfall

Kirchhundem (ots) – In der Nacht zu Samstag wurde der Polizei um

00.42 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 517 in Höhe der

Ortslage Kirchhundem-Eichacker gemeldet. Ein 20-jähriger Mann aus

Hilchenbach hatte hier auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über

sein Fahrzeug verloren und war mit dem Auto gegen eine Felswand

geprallt. Der junge Fahrer verletzte sich durch den Unfallhergang

leicht und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Da

die Beamten jedoch vor Ort eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers

feststellten, folgte im Krankenhaus nicht nur eine Behandlung,

sondern zudem auch eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung

seines Führerscheins. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca.

3.000,- Euro. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt. Die

B517 war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen komplett

gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Leitstelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Olpe | Publiziert durch presseportal.de.