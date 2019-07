POL-OL: ++ Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Oldenburg mit Schwerpunkt Autotuning ++

Oldenburg (ots) – ++ Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Oldenburg

mit Schwerpunkt Autotuning ++

In der Zeit von 16.00 Uhr bis 02.00 Uhr wurden am 12./13.07.2019

durch 10 Beamte der Kontrollgruppe Autotuning Verkehrskontrollen im

Oldenburger Stadtgebiet durchgeführt. Ein Mitarbeiter des TÜV

unterstützte die Kontrollgruppe der Polizei. Es wurden insgesamt 37

Pkw kontrolliert. An 8 Kraftfahrzeugen stellten die Beamten Mängel

fest, die zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Bei 12

Kraftfahrzeugen waren weitere verkehrsrechtliche Verstöße zu

bemängeln, es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Verfahren

eingeleitet. Ein Pkw-Führer stand unter dem Einfluss berauschender

Mittel. Hier erfolgte eine Blutentnahme auf der Polizeidienststelle

und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeiten-Verfahrens. Zwei

Fahrzeugführer waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, für einen

Pkw bestand kein Versicherungsschutz. Gegen die drei Pkw-Führer

wurden Strafverfahren eingeleitet.

