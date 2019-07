POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.07.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) – Adelsheim: Brand einer Scheune In der Nacht von

Freitag auf Samstag kam es in Leibenstadt in der Vorstadtstraße zu

einem Brandausbruch. Gegen Mitternacht geriet eine Scheune in Brand.

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf

das angebaute Wohnhaus verhindert werden. Die Scheune brannte nieder.

Nach ersten Schätzungen dürfte die Schadenshöhe mindestens im

sechsstelligen Bereich anzusiedeln sein. Personen kamen nicht zu

Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, da eine

eventuelle Brandlegung nicht auszuschließen ist. Die Feuerwehren aus

Adelsheim, Osterburken, Buchen und Leibenstadt waren mit über 100

Einsatzkräften vor Ort.

