FW-E: Feuer in Turnhalle der ehemaligen Schule „Schetters Busch“, starke Rauchentwicklung

Essen-Schonnebeck, Bonifaciusstraße, 12.07.2019, 15.38 Uhr (ots) –

Am Freitagnachmittag um 15.38 Uhr ist die Feuerwehr nach

Essen-Schonnebeck zur ehemaligen Schule „Schetters Busch“ ausgerückt.

Zunächst als leichte Rauchentwicklung gemeldet, entwickelte sich ein

Feuer in der etwa 500 Quadratmeter großen Turnhalle rasant und griff

auf einen Anbau mit Umkleide- und Sozialräumen über. Der Brand

erstreckte sich rasch auf mehr als 650 Quadratmeter. Das ehemalige

Hauptgebäude blieb unversehrt. Die mit Bitumenbahnen eingedeckten,

brennenden Flachdächer verursachten eine tiefschwarze Rauchwolke, die

aufstieg und durch leichten Wind verteilt über Schonnebeck in

südöstlicher Richtung hinaus bis zur Stadtgrenze zu riechen war.

Messungen mit eigenen Erkunderfahrzeugen bestätigten die

Geruchsbelästigung, Schadstoffe waren nicht nachweisbar. Über die

Warn-App NINA wurde die Bevölkerung sicherheitshalber aufgerufen,

Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verantwortliche eines

naheliegenden Seniorenzentrums sprach man dahingehend persönlich an,

um auch das Abschalten von Lüftungs- und Klimaanlagen

sicherzustellen. In einem gegenüber der Einsatzstelle liegenden

Discounter wurden die Türen ebenfalls geschlossen. Erst nach fast 90

Minuten durften die Kunden den Markt und mit ihren Fahrzeugen den

Parkplatz gesammelt verlassen. In der Spitze flossen mehr als 5.000

Liter Wasser pro Minute durch die Schläuche, mehr als 90

Einsatzkräfte waren vor Ort, die Freiwilligen Feuerwehren aus Kray,

Mitte und Burgaltendorf unterstützten tatkräftig. Trotzdem flammte

das Feuer wegen schlechter Zugänglichkeit (das Gelände ist mit

Büschen und Bäumen regelrecht zugewuchert) und Einsturzgefahr immer

wieder auf. Ab 19.00 Uhr wurde ein Schaumteppich ins und auf die

Gebäudetrümmer gelegt. Aktuell ist ein Bagger des THW im Einsatz, die

Brandursachenermittler der Kripo sind ebenfalls vor Ort. Bei den

Baggerarbeiten flammen immer wieder kleinere Brände auf. Die

Brandbekämpfung wird mit Stand 21.00 Uhr sicher bis in die Nacht

andauern, eine Brandwache bleibt vor Ort. Die Brandursache und Höhe

des Schadens ist unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Wir berichten

weiter. (MF)

Info: Erst am vergangenen Montag (08.07.2019 gegen 19.50 Uhr) war

in der Turnhalle ein kleines Feuer ausgebrochen, welches die

Feuerwehr jedoch rasch löschen konnte. (MF)

