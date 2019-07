POL-RE: Schwerer Verkehrsunfall in Recklinghausen – Lebensgefährlich verletzte Beifahrerin

Recklinghausen (ots) –

Um 15.38 Uhr kam es in Recklinghausen zu einem schweren

Verkehrsunfall, bei dem fünf Menschen verletzt wurden. Ein

26-jähriger Hertener bog mit seinem Pkw vom August-Schmidt-Ring nach

links in die Kardinal-von-Gahlen-Str. ein. Dabei übersah er den in

Richtung Innenstadt fahrenden 36-jährigen Pkw-Fahrer aus

Oer-Erkenschwick. Als dieser einen drohenden Zusammenstoß bemerkte,

versuchte er mit einer Vollbremsung die Kollision zu verhindern.

Dabei drehte sich der Pkw um 180 Grad und prallte mit dem Heck auf

ein entgegenkommendes Fahrzeug. In diesem saßen eine 17-jährige

Dattelnerin und ihre 47-jährige Mutter. Durch die Wucht des Aufpralls

wurden beide Pkw erheblich beschädigt und alle Insassen verletzt. Die

17-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt, ihre Mutter erlitt

lebensgefährliche Verletzungen. Im Pkw des 36-jährigen

Oer-Erkenschwickers wurden alle drei Insassen leicht verletzt.

Zeugenaussagen und den objektiven Spuren nach war der 36-jährige mit

überhöhter Geschwindigkeit auf dem August-Schmidt-Ring unterwegs. Der

Sachschaden beträgt etwa 20.000,- EUR.

