POL-HAM: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Rhynern (ots) – Drei Personen aus Hamm wurden am Freitag, 12.

Juli, bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Discounters

auf dem Heideweg leicht verletzt. Gegen 16.25 Uhr befuhr ein

17-jähriger Rollerfahrer mit seinem 16-jährigen Sozius den Parkplatz

und touchierte dabei einen fahrenden Pkw. Die beiden Jugendlichen

stürzten nach dem Zusammenstoß zu Boden. Der Roller selbst prallte

gegen einen Einkaufswagen. Dieser stieß wiederum gegen einen

77-jährigen Fußgänger und verletzte diesen leicht. Die Rollerfahrer

wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

(as)

