POL-PDLD: …mit zu viel Alkohol im Blut

A65 – Haßloch (ots) –

Nicht schlecht staunten am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr

vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer auf der A65 in Höhe der

Anschlussstelle Haßloch. Ein der Streife zuvor aufgefallener,

auffällig fahrender LKW-Fahrer, sollte an der Tank- / und Rastanlage

Haßloch einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser deutete

jedoch die Anhaltezeichen falsch und hielt auf dem Standstreifen an.

Das Verwerfliche – der 39 Jahre alte ukrainische Staatsangehörige war

dermaßen betrunken, dass er nur mit Hilfe der Polizeibeamten aus der

Fahrerkabine gelangen konnte. Auch konnte aufgrund koordinativer

Probleme kein Atemalkoholtest durchgeführt werden. Gegen den Mann

wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Eine Blutprobe wurde ihm entnommen und der Führerschein

sichergestellt. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurde eine

Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe erhoben. Der LKW musste

umgesetzt werden.

