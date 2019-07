POL-DA: Gemarkung Dieburg – Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 128 bei Dieburg

Gemarkung Dieburg (ots) – Am Freitag (12.07.2019) kam es auf der

Kreisstraße 128 auf Höhe des Freibades in Dieburg zu einem

Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen geriet um 11:15 Uhr ein 19-jähriger Mann

aus Schaafheim mit seinem BMW in einer Rechtskurve ins Schleudern und

kollidierte auf die Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommender

50-jährigen Autofahrer aus Groß-Zimmern. Beide Fahrzeugführer wurden

leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser eingewiesen. An den

Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die K128 eine Stunde

einseitig gesperrt gewesen.

Gefertigt: PK Rapp, Polizeistation Dieburg, Tel.: 06071 / 9656-0

