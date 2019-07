POL-PDWIL: Genau hingeschaut

Prüm (ots) –

Es ist Sommer. Donnerstagabend. Party-Zeit in der Abteistadt. Zeit

für „Prümer Sommer“. Zeit zum Ausgehen. Zeit zum Spaß haben.

Aber sicher.

Die Polizei Prüm hatte vor, während und nach dem gestrigen Event

ein wachsames Auge auf die jüngeren Gäste. Und das war keineswegs

überraschend. Das war vielmehr so angekündigt.

Zusammen mit dem Jugendamt der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm und

der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm wurde am Abend sehr genau

hingesehen. In der ganzen Stadt. Auf allen Plätzen.

Ausgehzeiten und Konsumverhalten der jungen Menschen standen im

Fokus.

Auch mit dabei: ein sog. aufsuchender Jugendsozialarbeiter. Kurz:

ein „Streetworker“.

Rund um den „Prümer Sommer“ – Platz chillten‘ bis spät in den

Abend viele junge Menschen. Klar: der „Prümer Sommer“ und die

Live-Musik locken. Das ist gut so. Das soll auch so bleiben.

Die Einsatzkräfte suchten bewusst den Kontakt zu jungen Menschen.

Viele jüngere Event-Besucher rund um den „Prümer Sommer“ – Platz

verhielten sich korrekt. So, wie nicht anders erwartet.

Andere wurden gezielt durch die Einsatzkräfte angesprochen.

Kritik war angesagt. Klartext wurde gesprochen und

Verhaltensänderung eingefordert.

In einigen Fällen wurden das Rauchen in der Öffentlichkeit und der

Konsum alkoholhaltiger Getränke unterbunden. Das ging alles schnell

und rechtlich korrekt:

Im ersten Schritt wurden die Namen und Wohnanschriften der jungen

Konsumenten erfragt. Das schaffte Betroffenheit. Das ließ einen sehr

persönlichen Bezug entstehen. Im zweiten Schritt wurden Zigaretten

und Alkohol in Gegenwart der jungen Konsumenten durch die

Einsatzkräfte an Ort und Stelle vernichtet. Das war Gefahrenabwehr.

Auch Prümer Verkaufsstellen wurden am Abend aufgesucht, um hier

proaktiv für das Thema „Jugendschutz“ zu werben und zu

sensibilisieren.

Gemeinsam Eltern unterstützen und Kinder schützen. Auch beim

„Prümer Sommer“ 2019.

