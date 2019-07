POL-PDMT: St. Goarshausen- Straßen- und Bahnverkehr erheblich durch Unwetter beeinträchtigt

St. Goarshausen (ots) – Am 12.07.2019 ab 13:20 Uhr kam es aufgrund

von unwetterartigen Regen- und Hagelfällen zu zahlreichen Erdrutschen

und Überschwemmungen im Dienstgebiet der PI St. Goarshausen. So

musste die B 42 in der Ortslage St. Goarshausen für mehr als vier

Stunden voll gesperrt werden. Auch die parallel verlaufende

Bahnstrecke wurde gesperrt. Die Bahngleise sind hier derart mit

Geröll versehen, dass die Strecke noch mehrere Stunden gesperrt

bleiben wird. Die Straßen in die umliegenden Ortschaften von St.

Goarshausen waren zeitweise nur beschränkt befahrbar. Die

Straßenmeisterei Bogel, zahlreiche Feuerwehrkräfte und die Polizei

waren über mehrere Stunden dauerhaft im Einsatz. Zu größeren

Sachschäden für Privatpersonen kam es nach derzeitigem Kenntnisstand

nicht.

Ebenfalls voll gesperrt war die B 42 zwischen Osterspai und

Braubach. Dort kam es zum Abrutschen eines Hanges, weshalb auch dort

die B 42 für mehrere Stunden voll gesperrt wurde. Die Straße ist

derzeit nur halbseitig freigegeben.

