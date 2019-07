POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) –

Ravensburg

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Leichte Verletzungen erlitt der 65-jährige Lenker eines Fahrrades,

der am Donnerstagnachmittag auf dem Busfahrstreifen der Meersburger

Straße in Richtung Stadtmitte fuhr. An der Einmündung des Rahlenwegs

in die Meersburger Straße bog die 61-jährige Lenkerin eines Ford nach

rechts in den Rahlenweg ein und übersah hierbei den rechts neben ihr

fahrenden Fahrradfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß und zum Sturz

des Lenkers des Fahrrades kam. Am Pkw der 61-Jährigen entstand

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Fahrrad des 65-Jährigen

wurde ebenfalls beschädigt.

Ravensburg

Diebstahl von Motorroller

Der 17-jährige Lenker eines Motorrollers der Marke KYMCO Super 8,

Farbe schwarz, Versicherungskennzeichen 644 RAV, befuhr am

Montagabend gegen 22.00 Uhr die Gartenstraße und musste den Roller

wegen eines technischen Defektes bei der dortigen JET-Tankstelle

zurücklassen. Als er am Mittwochnachmittag seinen Roller dort wieder

abholen wollte, war das Zweirad verschwunden. Die Mitarbeiter der

Tankstelle konnten dem Geschädigten keinen Hinweis auf den Verbleib

des Motorrollers geben. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier

Ravensburg, Tel 0751 803-3333.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Die 22-jährige Lenkerin eines Fahrrades befuhr am Donnerstagmittag

gegen 12.45 Uhr den Fahrradschutzstreifen der Gartenstraße in

Richtung Innenstadt. Als sie ein am rechten Fahrbahnrand parkendes

Fahrzeug erreichte, fuhr sie links an diesem vorbei und kollidierte

mit dem Smart eines 28-jährigen Pkw-Lenkers, der seinerseits

ebenfalls an dem parkenden Pkw vorbeifuhr und hierbei nicht auf die

Fahrradfahrerin achtete, die nach dem Zusammenstoß stürzte und sich

verletzte. Die Fahrradfahrerin musste sich nach der

Verkehrsunfallaufnahme in ärztliche Behandlung begeben. An den beiden

Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Bad Waldsee-Reute

Diebstahl von Dieselkraftstoff

Unbekannte Täter öffneten in der Nacht zu Freitag an einem in der

Kammermoosstraße in Reute auf einem Firmengelände abgestellten Lkw

den Tankdeckel und schlauchten etwa 150 Liter Dieselkraftstoff ab.

Bereits in der Nacht zum Sonntag, 23.06.2019, war auf diesem

Firmengelände aus einem Lkw eine größere Menge Diesel entwendet

worden. Es ist zu vermuten, dass der Kraftstoff sogleich in den Tank

eines anderen Fahrzeugs oder in ein geeignetes Transportbehältnis auf

oder in einem Transportfahrzeug eingefüllt wurde. Hinweise zu diesen

Straftaten erbittet der Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524 4043-0.

Berg

Hilflose Lage

Eine 14-jährige Schülerin teilte am Donnerstagabend gegen 18.45

Uhr der Polizei über Notruf mit, dass sie an ihrem Wohnort in einen

Teich geraten sei und es aus eigener Kraft nicht aus dem Wasser

heraus schaffe. Glücklicherweise hatte sie bei dem offensichtlich

unfreiwilligen Badegang ihr Mobiltelefon bei sich, das hierbei

trotzdem nicht unter Wasser geraten war. Beim Eintreffen der

Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Weingarten hatte die Mutter

der Schülerin dieser bereits aus dem Teich herausgeholfen, so dass

der Einsatz der Polizei oder anderer Rettungskräfte nicht mehr

erforderlich war.

Bad Waldsee

Einbruchsversuch

Der Eigentümer eines Gebäudes in der Anton-Bruckner-Straße

bemerkte am Dienstagnachmittag an einem Fenster seines Reihenhauses

eine durch ein Hebelwerkzeug verursachte Beschädigung. Der

Geschädigte geht davon aus, dass im Zeitraum von Montagnachmittag bis

Dienstagnachmittag versucht wurde, in sein Wohngebäude einzubrechen.

Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524

4043-16.

Wilhelmsdorf

Nötigung im Straßenverkehr

Zeugen sucht das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666, zu

einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr auf der

Landesstraße 201b von Zußdorf in Richtung Wilhelmsdorf ereignete. Der

24-jährige Lenker eines Audis brachte beim Polizeirevier Weingarten

zur Anzeige, dass er auf der Fahrt in Richtung Wilhelmsdorf, auf Höhe

Wolfshalde einen langsam fahrenden Opel überholt habe. Dies habe der

Lenker des Opel mit Lichthupe kommentiert und ihn dann seinerseits

kurz vor Wilhelmsdorf überholt und hierbei geschnitten, wodurch er

gefährdet worden sei. Für die Ermittlungen wichtig wäre die

Zeugenaussage des unbekannten Lenkers eines Pkw, der ebenfalls hinter

dem Opel herfuhr.

Waldburg

Verkehrsunfall – Nachtrag zur Pressemeldung von Donnerstag

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats Kißlegg zur

Unfallursache dauern an. Der Verkehrsunfall ereignete sich bei

einsetzendem Regen. Zwei der insgesamt drei beteiligten Pkw-Lenker

wurden nach ambulanter Behandlung aus der Klinik entlassen. Der

50-jährige Lenker des beteiligten Mercedes-Benz wurde schwer verletzt

und verblieb im Krankenhaus in stationärer Behandlung.

Wolfegg – Unterankenreute

Verdächtige Personen

Ein Bewohner eines Gehöftes östlich von Grimmenstein wurde in der

Nacht zum heutigen Freitag gegen 02.15 Uhr auf zwei Männer

aufmerksam, beide mit dunklen Kapuzenpullis bekleidet, die sich

unberechtigt im Bereich seines landwirtschaftlichen Anwesens

aufhielten. Als er versuchte, die ungebetenen Gäste anzusprechen,

flüchteten sie in Richtung Grimmenstein.

Ein 20-jähriger Pkw-Lenker befuhr am späten Donnerstagabend die

Landesstraße 317 von Wolfegg nach Oberankenreute und wurde hierbei

auf einen Mann aufmerksam, der im dortigen Waldgebiet an der Straße

stand. Der 20-Jährige hielt an, bot dem Mann Hilfe an und brachte ihn

zu Polizei. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 41-jährigen

EU-Ausländer ohne Wohnsitz im Inland handelte. Dieser gab vor, auf

Arbeitssuche zu sein. Seine bevorzugten Orte für eine Übernachtung

wären Waldgebiete.

Das Polizeirevier Wangen, Tel. 07552, 984-0, und das Polizeirevier

Weingarten, Tel. 0751 803-6666, bitten in diesem Zusammenhang um

weitere Hinweise auf Personen, die sich nachts im freien Gelände oder

in Waldgebieten aufhalten. Die geschilderten Hinweise ergeben den

Verdacht, dass solche Personen möglicherweise mit der auffälligen

Häufung von Einbrüchen im Zuständigkeitsbereich der beiden

Polizeireviere stehen könnten.

Leutkirch im Allgäu

Unfallflucht

Der unbekannte Lenker eines Pkw stieß am Donnerstagabend in der

Zeit von 18.00 bis 18.15 Uhr auf dem Parkplatz eines

Lebensmittelmarktes in den Bahnhofsarkaden gegen einen dort während

eines Einkaufs geparkten, silberfarbenen Skoda mit Ravensburger

Kennzeichen. Am Skoda entstand eine Unfallbeschädigung an der

vorderen rechten Fahrzeugseite. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000

Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die

Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Hinweise hierzu

erbittet das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 8488-0.

Wangen im Allgäu

Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbekannte Täter besprühten in der Nacht zum Donnerstag, im

Zeitraum von 00.00 bis 08.00 Uhr, in der Lindauer Straße an der

Gebäuderückseite des Jugendzentrums „Tonne“ den Hintereingang dieser

Einrichtung mit politischen Parolen. Ein Verwenden von Kennzeichen

verfassungswidriger Organisationen liegt nicht vor. Hinweise hierzu

erbittet das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984-0.

Wangen im Allgäu

Diebstahl von Verkehrsspiegel

Ein auf einem Privatgrundstück an einem Baum montierter

Verkehrsspiegel wurde im Zeitraum von Montagabend bis

Dienstagnachmittag fachmännisch abmontiert und entwendet. Hinweise

zum Tatablauf oder zum Verbleib des Spiegels erbittet das

Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984-0.

Wangen im Allgäu

Polizei sucht Geschädigte eines Verkehrsunfalles

Der 63-jährige Lenker eines Pkw fuhr rückwärts aus der Lindauer

Straße in die Wolfgangstraße und stieß im Bereich der Kreuzung gegen

einen in der Wolfgangstraße geparkten Pkw, er vermutet einen blau

lackierten Ford Kombi. Ein Taxifahrer beobachtete den Vorgang und

machte den Unfallverursacher auf den Anstoß gegen das andere Fahrzeug

aufmerksam. Der 63-Jährige entschloss sich, seinen Pkw auf einem

freien Parkplatz abzustellen, um sich anschließend um die

Schadensregulierung zu kümmern. Als er an die Unfallstelle

zurückkehrte, waren sowohl der Taxifahrer als auch der Lenker des

angefahrenen Pkw von der Unfallstelle weggefahren. Das Polizeirevier

Wangen, Tel. 07522 984-0, bittet beide, sich zur Aufnahme des

Verkehrsunfalles dort zu melden.

Wangen im Allgäu

Geldkreditbetrug über Internet

Eine 31-jährige Frau machte im Juni über eine Internetanwendung

die virtuelle Bekanntschaft zu einer Person, die sich als Angehöriger

der US-amerikanischen Streitkräfte in Afghanistan ausgab. Sie kam mit

dem Bekannten überein, sich in Deutschland zu treffen, um sich

kennenzulernen. Der Bekannte bat um die Vorausüberweisung von 4.000

US-Dollar Reisekosten auf ein Konto in den USA. Nachdem das Geld in

die USA transferiert war, brach der Internetkontakt ab und der

Account des Bekannten wurde gelöscht.

Isny im Allgäu

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Unbekannte Täter stiegen am Mittwochvormittag in der Zeit von

10.00 bis 10.15 Uhr in der Unteren Achstraße durch ein offenstehendes

Wohnzimmerfenster in ein Wohnhaus ein, sie durchsuchten das

Wohngebäude und entwendeten ausschließlich Bargeld. Offensichtlich

zog sich einer der Täter eine blutende Verletzung zu. Als die

Eigentümerin des Gebäudes nach Hause zurückkehrte, stellte sie fest,

dass der Bereich des Hauseingangs und des Einstiegsfensters mit

Wasser aus ihrem Gartenschlauch abgespritzt wurde, offensichtlich, um

Blutspuren zu beseitigen. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten

Isny, Tel. 07562 97655-0.

Kißlegg

Einbruch in Gewerbebetrieb

Unbekannte überwanden in der Nacht zum Donnerstag am Bürofenster

einer Zimmerei im Weiler Frickers bei Immenried die

Fensterverriegelung und stiegen in das Betriebsgebäude ein. Dort

entwendeten sie aufgefundenes Bargeld. Das Gebäude konnten sie durch

die nicht verschlossene Haupttüre verlassen. Hinweise hierzu erbittet

das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984 4320.

Kißlegg

Einbruch in Gewerbebetrieb

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Sonntag bis Donnerstag

nach der gewaltsamen Öffnung eines Fensters in die Büroräume einer

Baufirma im Weiler Oberreute bei Immenried ein. Möglicherweise

flüchteten sie aus dem Gebäude, als sich die Beleuchtung automatisch

einschaltete. Verluste wurden in den Betriebsräumen nicht

festgestellt. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Wangen, Tel.

07522 984 4320.

Vogt

Körperverletzung

Auf dem Sportplatz kam es am Donnerstagnachmittag gegen 13.45 Uhr

bei einer Sportveranstaltung zur Konfrontation eines 65-jährigen

Sportplatzbesuchers mit einem 24-jährigen Mann, der als

Schiedsrichter eingesetzt war. Es kam zum Streit, weil der Besucher

die Entscheidungen des Schiedsrichters kritisierte. Es entwickeltes

sich eine tätliche Auseinandersetzung. Gegenüber der Polizei

beschuldigten sich die beiden Beteiligten gegenseitig der

Körperverletzung. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Amtzell

Tierschutz

In der Nacht zum heutigen Freitag gegen 03.00 Uhr wurde der

Polizei ein Kälbchen auf der Fahrbahn der Bundesstraße 32 beim Weiler

Schattbuch gemeldet. Das Kälbchen war auf der angrenzenden Weide

geboren worden. Die ersten Schritte seines Lebens führten das Tier

offensichtlich von der Weide durch ein Gebüsch und über einen Erdwall

auf die Bundesstraße 32. Die Polizeibeamten des Verkehrskommissariats

Kißlegg übergaben das Tier einem Landwirt, den sie in der Nacht

erreichen konnten. Er nahm das Kalb für den ihm bekannten Inhaber der

Weide bis zum Morgen in Obhut.

