POL-HX: Auto prallt gegen einen Baum und landet im Feld

Marienmünster (ots) –

Auf der L 755 zwischen Marienmünster-Vörden und Bredenborn ist am

Freitag, 12. Juli, ein Peugeot 206 von der Straße abgekommen und in

einem Feld gelandet. Warum der 20-jährige Fahrer gegen 10.50 Uhr die

Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, über die Fahrbahn schleuderte

und dabei auch gegen einen Baum prallte, ist noch unklar. Der Fahrer

und sein 15-jähriger Mitfahrer erlitten Verletzungen und wurden von

den Rettungskräften versorgt. Der Fahrer wurde anschließend zur

genaueren Untersuchung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik

geflogen. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf 5.000 Euro

geschätzt. /nig

