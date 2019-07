POL-HX: Auf nasser Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten

Höxter (ots) –

In einer langen Linkskurve auf der L 946 zwischen Albaxen und

Bödexen ist am Freitag, 12. Juli, eine 31-jährige Fahrerin mit ihrem

Renault Twingo ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden

VW Golf zusammengestoßen. Die Twingo-Fahrerin aus Marienmünster fuhr

gegen 13.50 Uhr von Albaxen in Richtung Bödexen, als sie auf

regennasser Fahrbahn aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über ihr

Fahrzeug verlor, erst gegen die rechte Leitplanke stieß und dann auf

die Gegenfahrbahn schleuderte. Hier verfehlte sie zunächst nur knapp

ein entgegenkommendes Auto, stieß aber dann mit einem weiteren

Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn zusammen. Der entgegenkommende Golf

war besetzt mit einer 20-jährigen Fahrerin aus Marienmünster und

einer 19-jährigen Mitfahrerin. Beide blieben nach erster Einschätzung

unverletzt, wurden aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die

31-jährige Twingo-Fahrerin musste aufgrund ihrer Verletzungen

ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert werden. Beide Fahrzeuge

erlitten Totalschaden, die Strecke war während der Bergung und

Unfallaufnahme fast zwei Stunden lang für den Verkehr gesperrt. /nig

