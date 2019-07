POL-KA: (KA) Ettlingen – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Haftbefehl gegen mutmaßlichen Trickbetrüger erlassen

Ettlingen (ots) – Durch kriminalpolizeiliche Ermittlungen konnte

ein 53-jähriger Tatverdächtiger ausfindig gemacht werden, welcher

sich nun für Trickdiebstähle in insgesamt fünf Fällen sowie für einen

räuberischen Diebstahl zu verantworten hat. Der Mann wurde am Freitag

dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Zwischen dem 22.05. und dem 25.06.2019 wurden die Trickdiebstähle

angezeigt, bei denen sich ein zunächst unbekannter männlicher Täter

Zugang zur Wohnung meist älterer Menschen in Ettlingen verschafft

hatte. Er täuschte vor, Wasserleitungen im Keller und in den

Wohnungen prüfen zu müssen, da in der Nähe ein Abwasserrohr

beschädigt worden sei. Die Geschädigten sollten ein angebliches

Messgerät beobachten, während er vorgab, in der Wohnung Messungen

durchführen zu müssen. Tatsächlich sah er sich jedoch nach

Wertgegenständen und Bargeld um, das er an sich nahm und entwendete.

Im Rahmen der Ausführung einer Tat am 31.05.2019 bemerkte eine

71-jährige Geschädigte den Diebstahl und stellte den angeblichen

Wasserwerker zur Rede. Dieser soll die Frau gegen einen Türrahmen

gestoßen haben. Anschließend ergriff der Trickdieb die Flucht und

verließ die Wohnung mit dem Schmuck der Geschädigten. Die Frau wurde

bei der Tat leicht verletzt.

An einem aufgefundenen Gegenstand konnte die DNA des 53-jährigen

Tatverdächtigen gesichert werden, der aktuell ohne festen Wohnsitz

ist.

Nachdem die Staatsanwaltschaft Karlsruhe einen Haftbefehl erwirkt

hatte, wurde der Mann in der Wohnung einer Bekannten angetroffen und

festgenommen.

Weitere Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch unter der der

Nummer 0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in

Verbindung zu setzen.

