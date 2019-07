LPI-GTH: Verwüstete Gärten

Seebergen – Landkreis Gotha (ots) – Unbekannte hinterließen heute

Nacht in mehreren Gärten eine Spur der Verwüstung. Sieben Gärten in

der Gartenanlage nahe dem Friedhof waren betroffen, hier haben die

Eindringlinge einen Garten komplett geflutet, indem sie die Dusche

anstellten und laufen ließen. Zu einem Gartenhaus wurde die Tür

eingetreten und aus der Hütte Fernseher und Soundanlage gestohlen.

Weiterhin drangen die Unbekannten auf ein Gartengrundstück am

neuen Klärwerk ein. Dort randalierten sie in dem Garten, beschädigten

den Pool, brachen einen Geräteschuppen auf und hebelten erfolglos am

Gartenhaus. Als Beute begnügten sich die mutmaßlichen Täter mit der

Eingangstür des Gartenzauns und sechs Gurken.

Die Höhe der Sachschäden konnte noch nicht beziffert werden.

Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen nimmt die

Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0175943/2019 entgegen.

(jk)

