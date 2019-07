POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Drogendealer festgenommen

Stuttgart-Sillenbuch (ots) – Polizeibeamte haben am

Donnerstagabend (11.07.2019) einen 22 Jahre alten Mann festgenommen,

der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben. Die Beamten

kontrollierten den jungen Mann gegen 19.30 Uhr in der Schemppstraße

und fanden bei ihm rund 2.300 Euro mutmaßliches Dealergeld sowie in

seiner Unterhose fast vier Gramm Marihuana. In seiner Wohnung hatte

der Tatverdächtige rund 200 Gramm Marihuana, 8 Gramm Kokain sowie

Gegenstände, die auf einen Rauschgifthandel schließen lassen,

gebunkert. Der 22-jährige Deutsche wird im Laufe des Freitags

(12.07.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass

eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

