POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Ladendieb zeigt Reue – Sachbeschädigung an PKW – Plastikplatte fällt von LKW – Sonstiges

Aalen (ots) – Crailsheim: Achtmal den Gurt nicht angelegt

Am heutigen Freitag wurden am Alten Postplatz beim Güterbahnhof

Verkehrskontrollen durchgeführt. Innerhalb von gut einer Stunde

konnten acht Personen kontrolliert werden, die ihre Sicherheitsgurte

nicht angelegt hatten. Zudem wurde eine Person angetroffen, die

verbotenerweise ihr Handy benutzte.

Crailsheim: Auffahrunfall in der Heilbronner Straße

In der Heilbronner Straße kam es am heutigen Freitag um 11:45 Uhr

zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Eine 64-jährige Hyundai-Fahrerin erkannte zu spät, dass eine

vorausfahrende 51-jährige BMW-Lenkerin ihr Fahrzeug abbremsen musste

und fuhr auf.

Langenburg: Zwei PKW beschädigt

Zwischen 0 Uhr und 08:15 Uhr am Freitag wurden an zwei PKW, die

hinter einem Gebäude in der Hauptstraße abgestellt waren, die beiden

linken Vorderreifen zerstochen. Bei beiden Fahrzeugen handelte es

sich um Fabrikate der Marke Renault. Zudem wurden an sechs

Blumenkästen im Eingangsbereich teilweise die Blumen abgeschnitten.

Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt der

Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Rot am See: Ladendieb zeigt Reue

Am Donnerstag konnten Mitarbeiter eines Discounters in der

Crailsheimer Straße beobachten, wie ein Mann mehrere Arbeitshosen aus

der Auslage in seinem mitgeführten Rucksack verstaute. An der Kasse

zahlte er lediglich die Ware, die er in der Hand hielt und wollte

anschließend den Markt verlassen. Hier wurde er von einer

Mitarbeiterin angesprochen und aufgefordert seinen Rucksack zu

öffnen. Der Dieb drückte sich an der Mitarbeiterin vorbei und wollte

flüchten. Dabei stolperte er und verlor die Ware in der Hand, als

auch den Rucksack, welchen die Mitarbeiterin daraufhin an sich nahm.

Der junge Mann drückte dann die Verkäuferin gegen eine Wand, entriss

ihr den Rucksack und flüchtete in Richtung einer dortigen Tankstelle.

Die 28-jährige Mitarbeiterin des Discounters wurde bei dem Vorfall

leicht verletzt.

Am heutigen Freitag um 08:35 Uhr erschien ein 26-jähriger Mann

beim Polizeiposten Rot am See und gab sich als Täter zu erkennen.

Nachdem ihn über Nacht das schlechte Gewissen packte, übergab er den

Postenbeamten den Geldbetrag für die entwendeten Hosen.

Schwäbisch Hall: Plastikplatte fällt von LKW

Am Freitag um kurz nach 07:30 Uhr befuhr eine 27-jährige

VW-Lenkerin die Kreisstraße 2576 bei Wackershofen in Richtung

Schwäbisch Hall. Auf Höhe eines entgegenkommenden weißen LKW löste

sich plötzlich eine Plastikplatte von der Ladefläche und beschädigte

den VW im vorderen linken Bereich. Hierdurch entstand ein Schaden in

Höhe von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich

unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls bzw. weitere

Geschädigte werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall

unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an PKW – Zeugen gesucht

An einem PKW Audi, der am Donnerstag in der Zeit von 11:15 Uhr bis

12 Uhr am Haalplatz abgestellt war, wurde die Frontscheibe sowie ein

Scheibenwischer beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich

mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

in Verbindung zu setzen.

