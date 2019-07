POL-DU: Alt-Hamborn: Unbekannte wollen 9-Jährigen berauben – Zeugen gesucht

Duisburg (ots) – Zwei Räuber sollen am Donnerstag (11. Juli, 13

Uhr) auf der Hegerstraße in der Unterführung einen 9-Jährigen zur

Seite gestoßen und um sein Handy gerangelt haben. Dieses fiel dabei

zu Boden – das Display zersprang. Das Kind konnte sich sein Handy

greifen und flüchten. Die Unbekannten sollen circa 16 Jahre alt, 1,70

Meter bis 1,90 Meter groß und ganz in schwarz gekleidet gewesen sein.

Einer hatte eine schwarze Kappe mit dem gelbfarbenden Aufdruck

„Gucci“ an. Der andere hatte ebenfalls eine Kappe auf und darüber die

Kapuze seines Pullovers gezogen. Die Polizei sucht Zeugen, die den

versuchten Raub beobachtet haben. Hinweise nimmt das KK 13 unter 0203

280-0 entgegen.

