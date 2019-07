POL-ANK: Erstmeldung zum Brand auf dem Gelände der ehemaligen Ölmühle in Anklam

Anklam (ots) – Heute um 13:45 Uhr informierte die

Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald die Polizei

über einen Brand auf dem Gelände der ehemaligen Ölmühle in Anklam.

Zeitgleich bemerkten Polizistinnen und Polizisten die Rauchschwaden

über dem Gelände an der Hafenstraße/Silostraße. Nach ersten

Informationen der Polizei kam es zu einer Rauchentwicklung in der

Nähe mehrerer Öltanks. Die unmittelbar zum Ereignisort eilenden

Kameraden der Feuerwehr sowie Polizei- und Rettungskräfte leiteten

sofort erste Maßnahmen ein. In diesem Zusammenhang wurde auch der

Bereich um den Brandort weiträumig abgesperrt und zwei angrenzende

Supermärkte vorsorglich evakuiert. Der Kriminaldauerdienst Anklam

befindet sich ebenfalls vor Ort und hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam

Andrej Krosse

Telefon: 03971/251-3040/-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Anklam | Publiziert durch presseportal.de.