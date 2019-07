POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden aufgrund Dieselspur

Pottum (ots) – Am 11.07.2019, um 17:25 Uhr, kam es in der

Gemarkung Pottum auf der K 55, zwischen Höhn und Stahlhofen am

Wiesensee, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem

Kleintransporter. Die 24-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem PKW in

Richtung Höhn und kam aufgrund einer bereits vorhandenen Dieselspur

in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte

sie frontal mit der linken Seite eines entgegenkommenden

Kleintransporter. Die 24-jährige Fahrerin des PKW und die 44-jährige

Fahrerin des Transporters wurden nur leichtverletzt und kamen

vorsorglich mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Ein

vorsorglich angeforderter Rettungshubschrauber und die freiwillige

Feuerwehr kamen nicht zum Einsatz. Die Polizei Westerburg bittet um

Hinweise bezüglich eines dieselverlierenden Fahrzeugs, welches am

11.07.2019 von Stahlhofen in Richtung Höhn unterwegs war.

