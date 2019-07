POL-HWI: Diebe schlugen erneut in Supermärkten zu

Wismar (ots) – Gestern Vormittag erschien eine 73-jährige Frau bei

der Polizei in Wismar und zeigte an, dass Unbekannte ihr Portmonee

entwendet hätten. Der Tatort, so die Frau, sei ein Einkaufsmarkt in

der Lübschen Straße gewesen. In dem Wissen, dass sich in ihrer

Geldbörse eine Geldkarte zusammen mit der dazugehörigen Geheimzahl

befand, suchte die Geschädigte sofort ihre Bank auf, um ihr Konto zu

sperren. Die Seniorin musste dann aber feststellen, dass die Täter

bereits eine Summe im unteren vierstelligen Bereich abgehoben hatten.

Ebenfalls am 11. Juli zeigte eine 56-jährige Frau an, dass

unbekannte Diebe zwei Tage zuvor ihr Portmonee entwendeten, als sie

in einem Discounter ihren Einkauf erledigte. Wann und wie genau der

Diebstahl stattfand, konnte die Frau nicht sagen. Sie teilte jedoch

mit, dass sie ihre in einem Beutel befindliche Geldbörse oben auf dem

Warenkorb abgelegt hatte.

Tipp der Polizei:

Geben Sie Taschendieben keine Gelegenheit. Lassen Sie

Wertgegenstände nicht unbeobachtet auf oder im Warenkorb liegen.

Wertgegenstände sollten möglichst nah am Körper in verschlossenen

Innentaschen verwahrt werden. Geldkarten und Geheimnummern sollten

niemals zusammen aufbewahrt werden.

Mehr zum Thema finden Sie unter : www.polizei-beratung.de

