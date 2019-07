POL-PDLD: 11.07.2019, 11:00 Uhr Kettenreaktion

Landau (ots) – Ein 82-jähriger BMW-Fahrer fuhr beim Einparken in

der Martin-Luther-Straße vorwärts gegen ein Verkehrsschild, welches

dadurch so stark umgebogen wurde, dass es auf einen geparkten PKW

fiel und die Heckscheibe durchschlug. An beiden Fahrzeugen entstand

ein Schaden von ca. 4000 Euro.

