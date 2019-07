POL-PDLD: 11.07.2019, 12:22 Uhr Vorfahrt missachtet

Landau (ots) – Ein 46-jähriger BMW-Fahrer wollte an der Kreuzung

August-Croissant-Straße bei grün über die Hainbachstraße weiter in

die August-Croissant-Straße fahren. Hierbei wurde er von einer

ebenfalls 46-jährigen entgegenkommenden Opel-Fahrerin übersehen, die

ebenfalls bei grün von der August-Croissant-Straße nach links in die

Hainbachstraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der

Fahrzeuge, wobei sich die Opel-Fahrerin schwer verletzte und in ein

Krankenhaus gebracht werden musste. Der BMW-Fahrer verletzte sich nur

leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden von ca. 11000 Euro.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

