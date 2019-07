LPI-NDH: Schmierereien im Ort

Hohes Kreuz (ots) – In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag

beschmierten Unbekannte in der Ortslage mehrere Gebäude, darunter die

Kirche, Verkehrszeichen und Spielgeräte auf dem Kinderspielplatz mit

roter und weißer Farbe. Hierbei nutzte man ein Farbspray. Neben

verschiedenen Symbolen wurden auch Schriftzüge wie A.C.A.B

aufgesprüht. Wer hat das Geschehen beobachtet und kann Angaben zu dem

oder den Tätern geben? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt

unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

