LPI-NDH: Wer ist schuld? Die Polizei sucht Zeugen…

Nordhausen (ots) – Zeugen sucht die Polizei zu einem

Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in der Halleschen Straße. Auf

Höhe des Restpostenmarktes, kurz hinter der Kreuzung Taschenberg, kam

es zur Berührung zweier Pkw, die in Richtung Arnoldstraße unterwegs

waren. Beide Autofahrer gaben an, dass jeweils der andere in die

Fahrspur des Gegners gefahren sei. Bei den beteiligten Pkw handelte

es sich um einen VW Touran und einen Ford Focus. Wer hat den Unfall

beobachtet und kann Hinweise zum Unfallhergang machen. Die Polizei in

Nordhausen nimmt Zeugenaussagen unter der Telefonnummer 03631/960

entgegen.

