POL-MA: Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Bei Verkehrskontrolle Drogen sichergestellt

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Donnerstag

auf Freitag wollten die Beamten des Polizeireviers Ladenburg

eigentlich einen 23-jährigen Radfahrer wegen seines fehlenden Lichts

kontrollieren – das Ergebnis: Sicherstellung von mehr als 1 Kg

Marihuana.

Der Radler war um kurz vor Mitternacht von Ladenburg nach

Ilvesheim auf der Ilvesheimer Straße unterwegs, als er den Beamten

aufgrund seiner fehlenden Fahrradlichter auffiel. Als die

Uniformierten den jungen Mann zum Halten aufforderten, beschleunigte

er und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei warf er

seinen Rucksack auf den Fußgängerweg, wendete und fuhr wieder in

Richtung Ladenburg. Letztlich konnte dem 23-Jährigen mit dem

Streifenwagen der Weg abgeschnitten und dieser so gestoppt werden.

Als die Beamten den kurz zuvor weggeworfenen Rucksack einsammelten,

drang ihnen bereits starker Marihuanageruch in die Nase. Der Inhalt:

eine große schwarze Tüte mit 1042,3 Gramm Marihuana. Bei einer

anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 23-Jährigen wurden zudem

über 4.000 Euro in bar sichergestellt. Neben dem Fahren ohne Licht

muss er sich nun strafrechtlich wegen dem Besitz von nicht geringen

Mengen von Betäubungsmitteln verantworten. Die Drogenfahnder der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen

aufgenommen.

