POL-NE: Einbruch in Supermarkt im Gewerbegebiet

Rommerskirchen (ots) – In der Nacht von Mittwoch (10.07.), 21:00

Uhr, auf Donnerstag (11.07.), 04:45 Uhr, drangen unbekannte Täter

gewaltsam in einen Supermarkt mit integriertem Cafe im Gewerbegebiet

Rommerskirchen an der Rudolf-Diesel-Straße ein.

Im Geschäft durchsuchten sie Schränke und Schubläden nach Beute.

Diese bestand nach ersten Erkenntnissen aus Bargeld. Als ein

Mitarbeiter des Geschäftes am frühen Donnerstagmorgen (11.07.) den

Einbruch bemerkte, verständigte er die Polizei. Hinweise zum Einbruch

nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131-3000

entgegen.

