POL-REK: 190712-1: Autos der Marke BMW im Fokus von Dieben – Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots) – Die Täter schraubten die Lenkräder ab und

stahlen hinterlassene Gegenstände.

In der Zeit zwischen Mittwoch (10. Juli) 18:00 Uhr und Donnerstag

(11. Juli) 09:00 Uhr brachen Unbekannte vier Autos der Marke BMW auf.

Zwei Fahrzeuge parkten in der Krankenhausstraße und jeweils eines in

der Kardinal-von-Galen-Straße sowie der Ingeborg-Bachmann-Staße. Die

Täter schraubten die Multifunktionslenkräder ab und entwendeten

diese. Außerdem stahlen die Täter mehrere Sonnenbrillen und ein iPod.

Hinweise zu den Taten nimmt das Kriminalkommissariat 23 in Brühl

unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

