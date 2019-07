POL-MK: Kleinwagen überschlägt sich

Lüdenscheid (ots) –

Die Oedenthaler Straße war heute Morgen nach einem Unfall

zweieinhalb Stunden gesperrt. Der Fahrer eines gelben Kleinwagens

fuhr gegen 5.50 Uhr in einer Rechtskurve geradeaus in den Wald. Das

Auto überschlug sich. Am Steuer saß ein alkoholisierter 22-jähriger

Hagener. Ein Rettungswagen brachte ihn und seine 19-jährige

Beifahrerin verletzt ins Krankenhaus. Dort wurde dem Fahrer eine

Blutprobe entnommen. Der Wagen musste mit einem Kran geborgen werden,

weshalb die Strecke relativ lang versperrt war.

